مصر | مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى طفل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة، بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الصف من إدارة شرطة النجدة، بوجود حادث تصادم، ومتوفي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة سائق، اصطدمت بطفل، حال سيره بالطريق، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي الصف المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما قام السائق بتسليم نفسه لقوات الشرطة عقب وقوع الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.