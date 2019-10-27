شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تلميذ بعد إصابته بـ«الالتهاب السحائي» في الغربية (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي تلميذ بالصف الخامس الابتدائي في مدرسة الشهيد مصطفى حشمت التابعة لإدارة شرق طنطا داخل مستشفى حميات شبين الكوم في محافظة المنوفية، مساء السبت، نتيجة تعرضه لميكروب الالتهاب السحائي.

قدم خال التلميذ الشكر لمجلس رئاسة الوزراء لتواصلهم لمدة 22 يومًا لمتابعة الحالة المرضية بعد استقباله في مستشفى الفرنساوي الجامعي في طنطا 3 أيام، ورفضه من مستشفى حميات طنطا.

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واشار خال التلميذ إلى أن هناك تقارير من مستشفى الفرنساوي الجامعي ومستشفى المنوفية تؤكد أن الطفل «أصيب بالاتهاب السحائي ودخل في وعكته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة».

من جهته، أكد والد الطفل، في تصريحات صحفية، أن نجله كان يذهب للمدرسة بانتظام قبل دخوله في الوعكة الصحية بيوم واحد، معقبًا: «لكن أمر الله نفذ، ولا بد من التوعية والحفاظ على أولادنا وسرعة إنقاذهم في حالة الاشتباه من هذا المرض أو أي أمراض أخرى».

وحاولت «المصري اليوم» الحصول على تعليق من مديرية التربية والتعليم في الغربية، لكن مسؤوليها لم يردوا على محاولات الاتصال.

تقرير مستشفى حميات شبين الكوم حول أسباب وفاة الطفل