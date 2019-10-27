شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من طن لحوم فاسدة داخل مطعم في مدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، السبت، داخل مخزن لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية المعنية أكدت قيام المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية «اللحوم والدواجن ومصنعاتهما» المعبأة داخل عبوات بدون بيانات «مجهولة المصدر» وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر، ومحققاً من جراء ذلك أرباحاً غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المدير المسؤول، كما تم ضبط طنًا و158 كجم «مقطعات لحوم، مفروم لحوم» معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، و560 فرد «حمام» مذبوح خارج المجازر الحكومية وغير خاضع للإشراف البيطري وغير صالح للاستهلاك لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وذلك وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشاركة للمأمورية من الجهات المعنية.