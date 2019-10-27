شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: شدوى أجرت عملية جراحية.. أسألكم الدعاء بالشفاء (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن خضوع ابنته «شدوى» لعملية جراحية، داعيًا متابعيه إلى الدعاء لها بالشفاء.
كتب الحضري عبر «فيسبوك» قائلًا: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي يا شدوى، شدوى بنتي بعد إجراء عملية جراحية ومازالت في البينج، اسألكم الدعاء بالشفاء».
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