شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: شدوى أجرت عملية جراحية.. أسألكم الدعاء بالشفاء (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن خضوع ابنته «شدوى» لعملية جراحية، داعيًا متابعيه إلى الدعاء لها بالشفاء.

كتب الحضري عبر «فيسبوك» قائلًا: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي يا شدوى، شدوى بنتي بعد إجراء عملية جراحية ومازالت في البينج، اسألكم الدعاء بالشفاء».