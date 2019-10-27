شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» ترفض تسلم مصنعين بـ«ثانوية الغردقة» بتكلفة 13 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ 3 سنوات، لاتزال محافظة البحر الأحمر تنتظر إطلاق إشارة التشغيل لأول مصنعين أنشأتهما وزارة التربية والتعليم في مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية، أحدهما لتجميع اللوحات الشمسية والثانى لتصنيع لمبات الليد، بتكلفة تزيد على 13 مليون جنيه بهدف تدريب الطلاب بجانب الدراسة وتأهيلهم لسوق العمل والتوظيف في المصنع نفسه بعد التخرج.

Advertisements

المشروع تولى الإشراف على تنفيذه كلية الهندسة بجامعة عين شمس ومكتب استشارى هندسى متخصص في القاهرة، ولكن الوزارة لم تقم بالتسلم بعد، ما أضاع على طلاب 3 دفعات في المدرسة فرصة التدريب رغم التحاقهم بالمدرسة ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.

من جهتها، قالت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، في تحقيق أجرته النيابة الإدارية في هذا الخصوص، إنه تم إرسال استعجال للوزارة لتسلم المصنعين.

كانت محافظة البحر الأحمر ذكرت، في بيان سابق، أن الهدف من المشروع توفير لمبات الليد وتعميم استخدامها في المحافظة، سواء في المنشآت والمصالح الحكومية أو في المنازل، توفيراً لاستهلاك التيار بجانب تدريب طلاب المدرسة.