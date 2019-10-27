شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد اليوم الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء وتزداد فترات سطوع الشمس على باقى الانحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 21 26

شبين الكوم 20 26

طنطا 19 26

دمنهور 20 25

الإسكندرية 20 25

بلطيم 19 25

مطروح 20 25

السلوم 17 25

سيوة 16 26

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 20 27

الاسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 25

رفح 18 24

رأس سدر 21 28

نخل 16 24

نويبع 21 27

طابا 21 26

كاترين 11 22

الطور 21 28

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 21 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 28

سوهاج 17 28

قنا 18 29

الأقصر 19 29

أسوان 19 30

أبوسمبل 18 30

الوادى الجديد 20 30

شلاتين 22 31

ابو رماد 23 30

حلايب 24 29

رأس حدربة 24 28

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 36

المدينة 17 33

الرياض 21 36

المنامة 29 34

أبوظبى 26 37

الدوحة 29 34

الكويت 20 31

دمشق 10 24

بيروت 22 27

عمان 12 24

القدس 16 22

غزة 20 27

بغداد 17 28

مسقط 26 33

صنعاء 09 25

الخرطوم 23 36

طرابلس 19 24

تونس 16 23

الجزائر 13 20

الرباط 15 25

نواكشوط 24 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 18

اسطنبول 12 20

اسلام اباد 16 29

نيودلهى 19 31

جاكرتا 25 33

بكين 05 18

كوالالمبور 24 31

طوكيو 14 21

أثينا 15 26

روما 12 25

باريس 07 13

مدريد 12 21

برلين 06 15

لندن 04 12

مونتريال 06 09

موسكو 04 14

نيويورك 14 19

واشنطن 13 24