شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 27/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد ، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء وتزداد فترات سطوع الشمس على باقى الانحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، قد تكون غزيرة مؤقتاً في بعض النطاقات الجغرافية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً ورطبة في أغلب المناطق، وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات محلية من الأمطار في أجزاء محدودة مع ساعات المساء والليل الأولى، ويتوقع تشكل السحب المنخفضة والضباب في بعض المناطق مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مواتية لهطول الأمطار التي قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية في العديد من المناطق وخصوصاً فوق الجبال ، وفي ساعات المساء والليل تكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.