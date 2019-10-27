شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استئناف العمل لتجهيز 12 بئرا للعمل بالطاقة الشمسية فى الواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الادارة العامة للمياه الجوفية بالواحات البحرية، التابعة لوزارة الرى، إنه سيتم استئناف العمل بعملية تجهيز 12 بئر بالطاقة الشمسية، حيث تم تفقد بئر الغرادق تمهيدا لتجهيزه.

وأوضح قطاع المياه الجوفية أنه يتم استخدام الطاقة النظيفة فى مجال الموارد المائية حيث يقوم القطاع بتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج بقيمة اجمالية تبلغ حوالى (110.328) مليون جنيه، حيث بلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل( 20.208 ) مليون جنيه بنسبة 18.32%، فى حين بلغت قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى اليوم (5.718) مليون جنيه بنسبة 5.2 %.

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وأكد قطاع المياه الجوفية أن الهدف من تحويل الآبار من الكهرباء إلى الطاقة الشمسية ليس فقط تخفيض الأعباء المالية المطلوبة لتشغيل وصيانة الابار بالطاقة التقليدية "الديزل" بل لأن الطاقة الشمسية مصدر لا ينضب، بالاضافة إلى انخفاض مصروفات الصيانة والمحافظة على البيئة والتحكم فى عدد ساعات التشغيل بصورة طبيعية ومنع السحب الجائر من الخزان الجوفى، حيث أن البئر يعمل فقط أثناء فترات سطوع الشمس التى تتراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات يومياً على مدار العام صيفاً وشتاء.