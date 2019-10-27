شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تؤكد عدم رصد أى حالات مصاب بالالتهاب السحائى بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، مجددا عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ المدارس سواء بمحافظة الغربية، أو محافظات الجمهورية المختلفة، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن وفاة تلميذ بإحدى مدارس محافظة الغربية، بمرض الالتهاب السحائى الوبائي.

وأوضح بيان، أن الطفل الذى توفى يبلغ من العمر 11 عاما، من محافظة الغربية، حيث جاءت أسباب الوفاة نتيجة "هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، والتهاب رئوى حاد، وقصور فى وظائف الكلى، وتسمم دموي".

وأشار البيان إلى متابعة الحالة والاطلاع على نتائج التحاليل والفحصوصات الطبية التى أجريت للطفل، ورفع تقرير سريع من المستشفيات التى استقبلته، حتى وفاته وكتابة تقرير وافى بأسباب الوفاة، مدعم بجميع نتائج الفحوصات والتحاليل التى خضع لها.

وأوضح البيان أن الطفل تم تحويله من مستشفى جامعة طنطا، إلى قصر العينى الفرنساوى، حيث تم وضعه على جهاز تنفس صناعى، وخضع هناك لتحليل السائل النخاعى، والتى جاءت نتيجته سلبية، ثم تم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعى، وخضع مرة أخرى لتحليل السائل النخاعى، وكانت النتيجة سلبية هى الاخرى، ما يؤكد عدم إصابته بالالتهاب السحائي.

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وأكد أنه لا توجد إصابات بأمراض معدية وبائية بالمدارس، مشيراً إلى أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائى الوبائى عن طريق الجهود الوقائية المبذولة بالوزارة، حيث جارى تطعيم 7 مليون تلاميذ فى السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائى – أولى إعدادى – أولى ثانوي) خلال العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض فى مصر.

وقال إنه تم توجية الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، بتكثيف وزيادة الفرق الوقائية والتى تقوم برصد جميع الاحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والتى تهدف إلى إثارة البلبلة لدى المواطنين، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، حيث تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات السادة المواطنين والاجابة عليها.