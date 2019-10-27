أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية توجه باستمرار الطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. فيديو.. شاهد الحركة المرورية داخل نفق الأزهر من الاتجاهين الرى: الفيضان بدأ فى الانحسار والمياه الواردة عادت إلى المعدلات المقبولة الكهرباء: عودة جميع الأحمال المفصولة بسبب سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية مصرع سيدة فى انهيار جزئى لعقار بالإسكندرية بسبب سقوط الأمطار البيئة: تدمير 10 أوكار لصائدى الصقور والطيور البرية فى حملة بالفيوم التنمية المحلية توجه المحافظات باستمرار الطوارئ 48 ساعة تحسبا لتقلبات الطقس التموين: تصدير 80 ألف طن مولاس للخارج من إنتاج العام الحالى الأعلى للأزهر يوافق على إنشاء قسم للعلوم السياسية بكليات التجارة بنين وبنات Advertisements التعليم تنفذ برنامج قوافل لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس "الزراعة" تنشر لجان متخصصة لرصد أى حالات مرضية للنباتات خلال موسم الأمطار انقطاعات محدودة للكهرباء بكفر الشيخ و دمياط نتيجة سقوط الأمطار التنمية المحلية: لا شكاوى فى آخر أيام موجة الطقس السيىء الكهرباء: مكينات طوارئ بسيناء والبحر الأحمر تحسبا لأى انقطاعات بسبب الأمطار وزير التعليم العالى يوجه الاتحاد الرياضى للجامعات لاكتشاف المواهب الرياضية الرى: تصريف مياه الأمطار الزائدة بمصرف تعمير الصحارى فى الإسكندرية لترعة مريوط محافظ القاهرة يوجه بالمرور على أعمدة الإنارة وعزل الأسلاك المكشوفة وزارة الطيران تكافئ موظفا عثر على 40 ألف جنيه وسلمها للسلطات بمطار القاهرة الزراعة: إعداد 8 من خيول الفروسية لتصديرها للاتحاد الأوربى خلال أيام

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