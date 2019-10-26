شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصربي يشيد بالجناح المصري في معرض بلجراد الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص النائب الأول لرئيسة الوزراء، وزير خارجية صربيا، إيفيتسا داتشيتش، على زيارة الجناح المصري بمعرض بلجراد الدولي للكتاب، رفقة عمرو الجويلي، سفير مصر بصربيا، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأشاد «داتشيتش»، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بالجناح المصري وطابعه الفرعوني المميز، وما يحتويه من عناوين، مؤكدًا أنها بداية لمشاركات متميزة مع مصر في مختلف المجالات والأنشطة الثقافية.

وفي ختام جولته، جرى إهداؤه نسخ من الكتب الثلاث المترجمة من العربية للصربية، والتي طُبعت وتُرجمت بالشراكة مع دور نشر صربية، وهي «ملكات مصر- سوق الله- صربيا في عيون مصرية».