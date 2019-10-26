شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 3 محاولات تهريب أدوية بشرية عبر منفذ أرقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين، السبت، من ضبط 3 محاولات تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، تم الاشتباه في الراكب «ا. م. ع»، ٣٥ سنة، سوداني الجنسية، والتي ظهرت عليه علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعة الشخصية الخاصة به.

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تم تشكيل لجنة، وتبين وجود ٢٨٠ علبة تربتيزول أقراص بكل علبة ٢ شريط وبكل شريط ١٥ قرصًا و٩٠ علبة Alcon قطرة عين و٦٠ علبة أميكاسين حقن و٤٠٠ ماربالين كريم و٢٢٠ علبة سالبيت مرهم و٤٠ علبة أكرتين ٠٥.٪. مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

وجرى الاشتباه في الراكب «ا. ا. ا»، ٢٠ سنة، سوداني الجنسية وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود ١٠٠٠ علبة، بكل منها ٥٠ كبسولة و٤٠ علبة قطرة فلوكا معقمة للعين و٣٩٥ علبة اكرتين تركيز ٠٥،٪ و٠٢٥،٪ و٦٢٠ شريط بلاكوينيل كل شريط به ١٠ أقراص.

كما تم الاشتباه في الراكب «م. ح. م»، سوداني، ٣٥ سنة، وبتفتيش أمتعته الشخصية عثر معه على ٢٠٠ قطرة أوتريفين للكبار و٩٠ علبة أوتريفين للأطفال و٩٠ علبة شراب ميكو ستاتين و٢٧٠ علبة سالبيت مرهم و١٨٠ علبة كريم إليكا وعدد ١٨٠ شريط كابرون أقراص بكل منها ١٠ أقراص و١٠٠ علبة جيل ليدوكايين ٢٪، و١٠٠ علبة اكرتين ٠٥،٪ و٧٥ علبة phenytin بكل منها ٥٠ كبسولة و١١٠٠ شريط اندرال بكل منها ١٠ أقراص و٢٥٠ شريط دوفاستون بكل منها ٢٠ قرصًا و٣٠٠ شريط ديباكيين بكل شريط ١٠ أقراص.

قرر أحمد جعفر، مدير الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام ٣٧ و٣٨و٣٩ لسنة 2019.