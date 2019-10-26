شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات نادي قضاة مصر الأحد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، الأحد، باب الترشح في الانتخابات التي تجرى على 17 مقعدًا في 20 ديسمبر المقبل.

وارتفع عدد المرشحين على مقعد رئيس مجلس الإدارة إلى 4، من بينهم رئيس النادى المنتهية ولايته، فيما أعلن المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى، أنه سيتقدم بأوراق ترشحه في اليوم الأخير.

وأفاد المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار الإعلامي لرئيس المحكمة، بأنه سيتقدم في الوقت المناسب، وربما يكون القرار خلال ساعات، دون الإفصاح عن التوقيت.

واشتدت المُنافسة في الساعات الأخيرة، بعدما تقدم المستشار أحمد فؤاد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، رئيس نادى قضاة المحلة الكبرى، بأوراق ترشحه على مقعد رئيس مجلس إدارة النادى، وقال إنه يخوض الانتخابات بقائمة متكاملة على جميع المقاعد: «المتقاعدين، والمستشارين، ورؤساء المحاكم والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة».

وأطلق «الشافعى» على قائمته الانتخابية اسم «خادمى القضاة»، موضحًا أنه تولى رئاسة نادى قضاة المحلة الكبرى دورتين على التوالى لمدة 4 سنوات بالتزكية، ودوّن على باب مكتبه لوحة تحمل «خادم القضاة»، وقال إن برنامجه الانتخابى يتضمن «لم شمل القضاة تحت سقف واحد»، مشيرًا إلى أنه سيعلن تفاصيله كاملةً بعد غلق باب الترشح.

وأوضح «الشافعي» أن المرشحين على قائمته جميعهم «وجوه جديدة»، ولا أحد بينهم عضو بمجلس إدارة النادى المنتهية ولايتهم، وأبرز مرشحى القائمة عن مقعد المستشارين: وليد حامد، حازم كمال وأمجد الحديدى.

ووجه رئيس نادى قضاة المحلة رسالة لزملائه قائلاً: «بقلب مليء بالحب والإخلاص وإنكار الذات لقضاة مصر ونادي قضاة مصر، بيت كل القضاة الذي يستظلون بسقفه ليكون حصنهم والمدافع الأول عنهم وعن استقلالهم وحقوقهم وذويهم، هذا البيت الذي ترأسه شيوخ أجلاء سطروا بأحرف من نور تاريخا وجب علينا اليوم أن نعيده إلى نفس كل قاضٍ، هؤلاء القضاة حراس العدالة وصانعوها الذين تسبق رحمتهم عدالتهم، الشامخون، فشموخهم نابع من عدالتهم، وعظمتهم يستمدونها من وحدتهم، وإيمانًا مني برسالة هذا النادي العظيم وقيمته وقامته رشحت نفسي عن مقعد رئيس النادي خادماً للقضاة، أملاً مني في الله أن نعيد أمجادنا ونحقق أحلامنا وآمالنا حتى يزهو العدل ويرفرف على ربوع مصر، فالعدل أساس الملك ولا ملك دون عدل».

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فيما أعلن المستشار عبدالفتاح مراد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، المرشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة، اسم قائمته «الوسط»، وقال إن قائمته اكتملت بالزيادة، وأنه حاليًا يفاضل بينهم، إذ يحتاج لـ16 مرشحًا لخوض الانتخابات على جميع المقاعد، وأن برنامجه سيُعلن على الجميع بعد غلق باب الترشح.

فيما أعلنت مصادر مقربة من المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، سكرتير عام النادي الحالي، والمستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، نيتهم التقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات على مقعد رئيس النادي.

واقتربت قائمة المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات الأسبق، المرشح على مقعد رئاسة مجلس الإدارة، من التشكيل النهائى، بعد انضمام محمد صلاح وأحمد شكر للقائمة، وتقدمهما بأوراق الترشح على مقعد النيابة العامة.

وتضم قائمة «عبدالكريم»، التي ترفض إطلاق اسم عليها أو حمل أية شعارات: المستشار على مرضى السيسى، القاضي بمحكمة الفيوم، والمستشار عبدالستار إمام، عن المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين. والمستشارون المتقدمون على مقعد المستشارين هم: أحمد هارون، وياسر عكاشة، وأحمد رجب، وأحمد محمد سليمان، وعلى مقعد القضاة، وضمت القائمة المستشارين: أحمد عبدالراضى ثابت، وأحمد سمير زين الدين، وعلاء العش.

وقالت مصادر قضائية إن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي المنتهية ولايته، لم تكتمل قائمته حتى الآن، إذ ضمت 11 مرشحًا فقط على جميع المقاعد البالغ عددها 16 مقعدًا، مضيفةً أن القائمة ضمت القضاة الذين عملوا مع «عبدالمحسن» خلال السنوات الـ3 الماضية، داخل مجلس الإدارة، وأبرزهم المستشارون: أبوالحسين فتحي قايد، ومحمد صبحي، ورضا السيد، وحازم رسمي، وحمدي عبدالتواب، وأحمد سمير الجمال، وشادي خليفة، لافتةً إلى أنه سيعلن البرنامج الانتخابي الخاص بالقائمة عقب إغلاق باب الترشح، وكذلك اسم القائمة.

وكشفت المصادر عن مفاجأة في خروج المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادي المنتهية ولايته، من الترشح على قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، وخوضه الانتخابات على مقعد رئيس النادي على رأس قائمة، تضم المستشارين مفتاح سليم، وناجي عز الدين، اللذين ترشحا في الانتخابات السابقة على قائمة عبدالمحسن.

ويرى مراقبون أن المنافسة في الانتخابات ستكون شديدة، خاصةً أن هناك تفتيتًا للأصوات لكثرة عدد المرشحين على مقعد الرئاسة.

وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 وهي: مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة، على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.