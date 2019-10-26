شكرا لقرائتكم خبر عن «منخفض حمادة».. لماذا غيرت «الأرصاد» مسمى منخفض قبرص الجوي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية وزيادة فترة سطوع الشمس، الأحد، مناشدًا المواطنين عدم الاهتمام بما يصدر عن وكالة «ناسا» حول الأحوال الجوية في مصر.

أضاف «صابر» في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن «ما حدث في مصر منخفض جوي ولا علاقة له بما نشرته (ناسا)»، مؤكدًا أن المنخفض الجوي تجاوز مصر والأحوال الجوية تتحسن، الأحد.

تابع: «مش لازم نصدق ناسا أو أي محاولات لتخويف المصريين»، موضحًا أن الهيئة أطلقت اسم «حمادة» على المنخفض الجوي «بعد محاولة البعض تخويف المواطنين، لذا قررنا إطلاق الاسم على منخفض قبرص».