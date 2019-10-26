شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: حكمة السيسي أعادتنا لمائدة المفاوضات حول «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي إبراهيم الشواربي، إن الشعب المصري ابدى انزعاجه الشديد من تصريحات بعض المسؤولين الأثيوبيين عن سد النهضة الاثيوبي، والذي لمح أن أثيوبيا مستعدة لخوض حرب مع مصر حول هذا السد، رغم أن مصر دولة من دول المصب ولها حق في حصولها على حصتها المائية كاملة.

وأضاف الشواربي، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، أن تلك التصريحات أثارت استياء الشعب المصري وشكلت نوع من أشكال الانزعاج، ولكن نظرًا لوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس الدولة المصرية وحسن تحكمه في الأمور وحسن أفاق ذهنه في حلول المشكلات الدولية والمحلية التقى أبي أحمد، رئيس الوزراء الأثيوبي في روسيا.

وأشار الإعلامي، إلى أن السيسي التقى آبي أحمد على هامش القمة الروسية الأفريقية التي انعقدت في روسيا، وأكد أبي احمد خلال لقائه بالسيسي بأن التصريحات التي أزعجت المصريين تم اجتزائها من سياقها بشكل يسيء لأثيوبيا ومصر على حد سواء، وعقدا العزم على الدخول في مفاوضات جديدة لحل أزمة سد النهضة بالطرق السلمية.