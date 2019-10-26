شكرا لقرائتكم خبر عن «نهضة مصر» تصدر بيانًا حول وفاة ومستحقات «عامل نظافة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لشركة «نهضة مصر» للخدمات البيئية الحديثة بالإسكندرية بيانًا صحفيًا للرد على ما سماه «الشائعات والأكاذيب» حول واقعة وفاة العامل إبراهيم عبيد «شهيد الواجب»، ومستحقات أسرته، وتدخل بعض القنوات المعادية بغرض إثارة الرأي العام.

أكدت الشركة في بيانها، السبت، أنه «بناء على تكليف المهندس أسامة الخولي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد الشافعي، مدير عام فرع الإسكندرية، والمهندس محمود على، رئيس قطاع النظافة الحضارية، ومنذ الدقائق الأولى للحادث تم تكليف الموجودين من الشركة بموقع الحادث أو قريب منه بالتدخل الفوري واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق العامل المُتوفَّى».

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أشارت الشركة إلى «نقل الحالة لمستشفى شرق المدينة، وتوفي أثناء نقله، وعلى الفور تم توفير سيارة نقل موتى لنقل المتوفى من الإسكندرية لمسقط رأسه بقريته بكفر الدوار محافظة البحيرة»، مضيفة: «في نفس اليوم حضر شقيق المتوفى وقبل الدفن ويدعى عبدالله عبيد، وهو من عمال الشركة ومندوب من الأسرة، وقد تسلّم جزءً من المستحقات، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول بمعرفة الشركة، وأثبت فيها أن الواقعة تمت أثناء أداء العامل لمهام عمله بشارع مسجد سيدي بشر (الوفاة وقت العمل)».

وأكدت الشركة أنها «لم تدخر جهدًا ماديًا أو معنويا لأسرة المتوفى، وكل الحقوق محفوظة لهم، وتم تسليم ذويه كل الأوراق الخاصة بالمتوفى، وهذا للتوضيح والعلم ولدحر الشائعات».

ولقي إبراهيم عبيد عبيد مسعود، 43 عاما، عامل نظافة بشركة «نهضة مصر»، المسؤولة عن النظافة بمحافظة الإسكندرية، مصرعه، صباح الخميس، بعدما صدمه أتوبيس نقل عام، في أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار في شارع مسجد سيدي بشر شرقي المدينة.