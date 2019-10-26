شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف حقيقة «إعصار ميديكين».. وترد على بيان «ناسا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن إحدى القنوات كانت مصرّة على بث الرعب لدى المصريين بأن هناك إعصارًا سيضرب مصر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إعصار في البحر المتوسط، وما يجري هو «منخفض جوي يحدث كل سنة، ولكنه تعمق في منطقتنا بسبب تغيرات الأحوال الجوية».

أضاف «صابر» في تصريحات لقناة «صدى البلد»، السبت، أن «هناك محاولة من القنوات المعادية لمصر للزعم بأن هناك إعصارًا يقترب من مصر، وتم إطلاق مسميات مثل إعصار (ميديكين)»، لافتًا إلى أن هيئة الأرصاد أصدرت بيانًا تحذيريًا منذ مدة بأن هناك تغيرات مناخية وأمطارًا رعدية تضرب مصر.

وأشار القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البعض تلقى بيان «ناسا» حول الإعصار المزعوم على أنه صادق، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن يكون بيانها حقيقيًا عن مصر.