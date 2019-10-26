شكرا لقرائتكم خبر عن كنس محيط المجلس.. رئيس مدينة الخصوص يشارك عمال النظافة عملهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محمد صلاح، رئيس مجلس مدينة الخصوص، السبت، عمال النظافة خلال قيامهم بتنظيف محيط مجلس المدينة، لحثهم على العمل وأهميته وضرورة العمل بضمير وباجتهاد.

قال رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، إنه أراد توصيل رسالة للعمال للعمل بضمير، مشيرًا إلى أنه جعلهم يشاهدونه وهو يكنس منطقة بالمجلس وينظفها كما لو كان في منزله.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه يولي اهتمامًا خاصًا بالنظافة، ويحاول رفع التراكمات الموجودة منذ سنوات على مستوى المدينة لإرضاء المواطن، وتنفيذًا لتعليمات المحافظ علاء مرزوق.