شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تعلن نهاية حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، انتهاء حالة الطقس السيء، وبدء تحسن الأحوال الجوية من الغد.

وقالت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة": "اليوم نهاية حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية".

وأوضحت أن حالة الطقس السيء كانت نتيجة منخفض جوي، وهذا المنخفض تحرك الآن إلى دول فلسطين والأردن وسوريا، وبداية من الغد سيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية، وستزداد فترات سطوع الشمس على معظم أنحاء الجمهورية.

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ونفت ما تردد حول احتمالية وجود أعاصير بمدينة الإسكندرية، قال: "مصر ليست منطقة تكون أعاصير، هذا ليس إعصارًا بل منخفض جوي ووصل للسواحل الشمالية واتجه اليوم شرقًا لسيناء".

وأوضحت أن الخريف هو فصل التغيرات الجوية والسريعة ولا صحة لتعرض مصر لأعاصير.