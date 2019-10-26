شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين: انخفاض فى أسعار اللحوم 10%.. والكيلو بـ 100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم هبطت بسبب حالة الركود الشديدة في السوق، لافتًا إلى أن الدولة تدخلت بقوة في الآونة الأخيرة وجلبت عجول حية من السودان والبرازيل؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم.

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وأضاف «عبدالباسط» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن القاهرة والجيزة ليستا محافظات منتجتان للحوم بل يأتي لها وارد من الأرياف، مؤكدًا أن اللحوم السودانية والبرازيلية المستوردة أسعارها من 80 إلى 100 جنيه، بينما اللحوم المحلية سعرها من 120 إلى 140 جنيه، ونسبة الانخفاض في الأسعار 10%.

وتابع :«للحفاظ على استقرار سوق اللحوم لابد من التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية بالنسبة للأعلاف والدرة حتى يمكن التحكم في الأسعار».