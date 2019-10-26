شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسى يتابع تطورات المؤشرات الاقتصادية ويشدد على توفير فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فيديو لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من الوزراء، حيث وجه الرئيس السيسى بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية فى المؤشرات الاقتصادية، ودعم الاستثمارات التى توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين وخاصة الشباب.

وشدد الرئيس السيسي على أولوية الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدى العاملة المصرية، خاصة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التى تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك فى ضوء التنافسية العالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والمتوقع أن تستمر فى التزايد والحدة.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أوضحت وزيرة التخطيط تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2018/2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادى يتحقق منذ 11 عاماً، وذلك بالرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى الذى بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% فى العام الجاري.