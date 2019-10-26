شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 30 خطبة.. الأوقاف تصدر كتاب "خطب المناسبات" لنشر الفكر الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الاوقاف، طباعة الطبعة الأولى من كتاب "خطب المناسبات"، وهو مجموعة مختارة من خطب المناسبات الدينية، حيث يضم الكتاب 30 خطبة تتناول الحديث عن الهجرة النبوية المشرفة والمولد النبوى الشريف، وذكرى الإسراء والمعراج، وتحويل القبلة وشهر رمضان المبارك، وحج بيت الله الحرام، وغيرها من الموضوعات.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، يأتى ذلك فى ضوء جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي الصحيح، وحرصًا منها على توفير مادة علمية دقيقة وميسرة للأئمة وغيرهم من المعنيين بالشأن الدينى.