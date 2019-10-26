شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: انخفاض الأسعار بين 15 : 25% مقارنة بالعام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن السلع الاستراتيجية مثل البطاطس والبصل والطماطم مستقرة فى أسعارها وتنخفض أيضًا، لافتًا إلى أن نسبة الانخفاض فى أسعار الخضار والفاكهة انخفضت بنسبة من 15 إلى 25% مقارنة بالعام الماضي.

وأَضاف «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن التوسع فى المشاريع الزراعية أحدث استقرارا داخل الأسواق وانخفاض الأسعار مع زيادة المنتج المعروض، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت العمل مع الفلاحين لتحسين وضع سوق الخضروات والفاكهة، لتوفير منتج محلى فى متناول الجميع وزيادة الصادرات وعمل توازن داخل الأسواق.

وأشار إلى أن هناك توسعا فى المشاريع الزراعية ومنح قروض للفلاحين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن مصر تصدر العنب لدول شرق آسيا خاصة الصين بنسبة كبيرة.