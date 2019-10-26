وزيرة السياحة: تحسن الأوضاع الأمنية ساعدت في انتعاش القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بـ"اكيهيرو هوريساكا" نائب رئيس اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية والعضو المنتدب لشركة نيپون اليابانية التي تعتبر واحدة من أقدم وأهم شركات السياحة في اليابان؛ لبحث سبل التعاون من خلال الشركة لزيادة السياحة الوافدة من السوق الياباني إلى مصر.

جاء ذلك اللقاء خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر الذي يعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسيد اكيهيرو هوريساكا في الجناح المصري المشارك بالمعرض، مشيرة الى أهمية السوق الياباني بالنسبة لمصر، ولافتة الى أن السياحة اليابانية الوافدة الى مصر زادت بنسبة 38.2% خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر ٢٠١٩ عن مثيلتها العام الماضي.

ومن جانبه، قال اكيهيرو هوريساكا العضو المنتدب لشركة “نيپون" اليابانية أن هناك طلبا متزايدا من اليابانيين على زيارة مصر، معربا عن سعادته بالأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، لافتا إلى أن الأمن من أهم العوامل التي تؤثر على قرارات السفر لدى السائحين عامة والسائح الياباني خاصة.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى قرار الحكومة البريطانية الذى صدر الثلاثاء الماضي برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ.

وقالت الوزيرة إن العديد من المؤسسات الدولية أشادت بالأوضاع الأمنية في مصر، ومنها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، الذي حققت فيه مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، فقد كانت مصر الأفضل أداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة.

كما أشارت إلى حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

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وتحدثت الوزيرة عن التقرير الأخير للمجلس الدولي للسياحة والسفر الذي أشار إلى أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعدت في زيادة السياحة بمعدل ١٦,٥٪ وهو ٤ أضعاف متوسط النمو العالمي وهو ٣,٩٪.

وأشار اكيهيرو هوريساكا إلى أن مصر مقصد خاص جدا بالنسبة لشركات السياحة اليابانية، موضحا أنه خلال الفترة من إبريل الى أكتوبر هذا العام تم تسيير ما يقرب من ٩٠٠ رحلة من اليابان الى مصر.

وأوضح أنه يمكن زيادة هذه الأعداد حيث أن شركته لديها خطة لزيادة الأعداد الحالية بنسبة ٣٠٠% خلال العام القادم من طوكيو وأوساكا الى القاهرة، واضاف ان شركته تعمل على تشغيل رحلات طيران عارض بين مدن يابانية والقاهرة.

وفي هذا الشأن أشارت الوزيرة إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي تم بدأ العمل به منذ نوفمبر الماضي وحتى أبريل 2020، والذي يعتمد على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وأضافت أنه يمكن التعاون مع الشركة في الحملات الترويجية المشتركة لزيادة الترويج لمصر في السوق الياباني.

وخلال اللقاء قدمت الوزيرة الدعوة للسيد اكيهيرو هوريساك العضو المنتدب لشركة نيپون اليابانية لزيارة مصر، ومن جانبه رحب السيد اكيهيرو هوريساكا بذلك، مشيرا الى تطلعه الى زيارة مصر وزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه.

وتحدثت الوزيرة ، عن المتحف المصري الكبير الذي سيكون هدية مصر للعالم، لافتة إلى أن الترويج لافتتاح هذا المتحف في ٢٠٢٠ هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر ٢٠١٨.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على امكانية التعاون مع الشركة للترتيب لسفر مجموعة من المدونين اليابانيين الى مصر، للترويج لها في السوق الياباني.

ومن ناحيته أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إلى الزيارة التي نظمتها الهيئة لوفد من اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية وعدد من شركات السياحة والصحفيين والإعلاميين اليابانيين إلى مصر في فبراير الماضي، والتي تضمنت ورشة عمل بين شركات السياحة اليابانية والمصرية، ورحلة تعريفية بالأماكن السياحية المختلفة بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.