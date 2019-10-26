"المشاط": إيرادات السياحة العام الأخير فاقت 2010

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن سعادتها بتقديم فريق عمل الوزارة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي شكرهم على جهودهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وقالت الوزيرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": نشعر بالفخر بأننا قمنا بصياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، كما قمنا بمتابعة تنفيذه بكل شفافية، موضحة أن هذا الإصلاح هو السبيل لإطلاق الطاقات الكامنة للقطاع.

وتابعت: إن وضع إطار للسياسات العامة بأهداف واضحة واجراءات تنفيذية لتحقيقها في محاور الإصلاح الرئيسية: المؤسسي والتشريعي، وتحديث آليات الترويج والتنشيط، وتطوير البنية التحتية ومواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، ما أدى إلى إيرادات سياحية غير مسبوقة في 2018 ـ 2019 متخطية عام الذروة 2010 ـ 2011.

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ووجهت الوزير، الشكر إلى فريق العمل بوزارة السياحة، معربة عن تطلعها لتعزيز هذه النتائج الإيجابية والاستمرار في العمل لتحقيق الهدف الأشمل وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجّه الشكر لفريق عمل وزارة السياحة، من رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ورؤساء القطاعات، ومعاوني الوزيرة ومستشاريها، الذين عملوا بدأب لتنفيذ محاور برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر2018، وقد أطلقت الوزارة تقرير المتابعة الاًول لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع في سبتمبر 2019.