"أنت اتجننت".. ريهام سعيد تُهاجم جورج قرداحي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

ردت الإعلامية ريهام سعيد، على الإعلامي جورج قرداحي، بعدما هاجمها في أحد البرامج اللبنانية.

ونشرت ريهام سعيد فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" اليوم السبت، قالت إنها فوجئت برسالة من أحد متابعيها من المغرب، يطالبها بالرد على جورج قرداحي، مؤكدة أنها لم تكن تعلم عما ترد بعدما اعتزلت الإعلام، إلا أنها شاهدت الفيديو لتفاجئ بالهجوم عليها.

كان جورج قرداحي تحدث خلال استضافته ببرنامج "في Male" مع كارلا حداد، بداية الشهر الجاري، عن إيقاف ريهام سعيد، قائلًا: "في مصر يستعملون تعبير حلو وهو "تستحق أن تضرب بالجزمة"، مطالبا بمنع ظهورها في الإعلام.

وعبرت "سعيد" عن صدمتها مما ذكره قرداحي، وقالت: "مين اللي تستحق تضرب بالجزمة؟ بتتكلم عن مين؟، عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت".

Advertisements

وأضافت: "أعلم أنك كبير في السن، وممكن تكون خرفت، لكن مش بالدرجة دي... رغم كبر سكنك وشعرك الأبيض إلا أن الأدب والذوق والأخلاق صعبة، ولكن قلة الأدب سهلة".

وواصلت: "ممكن أرد عليك، وأنت عار على اللبنانيين".

وشرحت ريهام سعيد أن موضوع حلقتها عن السمنة كانت إشارة إلى الأشخاص الذين يزيد أوزانهم عن 300 كجم: "أنا قولت الكلام بناء على تقرير تم إذاعته"، موجهة حديثها لقرداحي: "أنت متعبتش في البحث عن سرير في مصر والوطن العربي لعلاج شخص وزنه يزيد عن 300 كجم لأنه ملوش سرير، حضرتك ما فضلتش سنة تدور على دكتور ومستشفى لمساعدة هؤلاء الأشخاص مثلي.. أنا عملت 5 حملات لعلاج السمنة".

وواصلت ريهام سعيد: "كل تاريخك برنامج أسئلة ليس من إعدادك ، حد كتبهالك وتصقف وتروح، ولو عايز تعرف مين ريهام أدخل على اليوتيوب".

لمشاهدة الفيديو ..اضغط هنا