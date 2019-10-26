بداية التحسن.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء الأرصاد، غدًا الأحد، تحسنا في الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 26

شبين الكوم 20 26

طنطا 19 26

دمنهور 20 25

الإسكندرية 20 25

بلطيم 19 25

مطروح 20 25

السلوم 17 25

سيوة 16 26

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 20 27

الاسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 25

رفح 18 24

رأس سدر 21 28

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نخل 16 24

نويبع 21 27

طابا 21 26

كاترين 11 22

الطور 21 28

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 21 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 28

سوهاج 17 28

قنا 18 29

الأقصر 19 29

أسوان 19 30

أبو سمبل 18 30

الوادى الجديد 20 30

شلاتين 22 31

ابو رماد 23 30

حلايب 24 29

رأس حدربة 24 28