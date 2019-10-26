ضبط 1400 طن أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 7 قضايا عبارة عن "3 مصانع، 2 محل، شركة، مخزن" بإجمالي مضبوطات بلغت "1407,837 طن أعلاف وأسمدة زراعية "بدون ترخيص، مجهولة المصدر، بدون بيانات" وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.
وضبطت شرطة البيئة والمسطحات 50 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة" بالمخالفة لقانون البيئة، 6 قضايا عبارة عن "4 مسبك نحاس، 2 ورشة خراطة) بمخالفات "مزاولة النشاط بدون ترخيص، عدم الحصول على الموافقة البيئية، عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية، عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، زيادة شدة الصوت عن الحد المسموح بها قانوناً داخل بيئة العمل".
كما تم ضبط 3 قضايا في مجال الملاحة الداخلية بمخالفات مخالفة شروط التراخيص، القيادة بدون ترخيص، وضبط 62 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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