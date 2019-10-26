محظور تداولها خارج المستشفيات.. ضبط 4 آلاف قرص لعلاج الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات متنوعة خلال 24 ساعة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

وأسفرت الحملات عن ضبط 1015 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته 9,160 طن خامات إنتاج "زيت طعام- ذرة- مكسبات طعم" مجهولة المصدر وإدخالها في عمليات التصنيع، وكذا 96000 عبوة "مقرمشات" منتج نهائي معبأة داخل عبوات مقلدة لعلامة تجارية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة لحيازته 3,400 طن "زيت طعام" مجهولة المصدر داخل تنكات بدون مستندات، وكذا 1800 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، معبأة داخل عبوات مقلدة لعلامة تجارية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وأثمرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن إدارة ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لإحدى شركات الصناعيات الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته 2,560 طن "خضروات مجمدة" مجهولة المصدر بدون مستندات، وكذا 1 طن "خضروات مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة البويات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته 90 طن "بويات مواد كيماوية" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وكذا 3,254 طن "بويات مواد كيماوية" غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة الطالبية (بمحافظة الجيزة) لحيازته 4550 عبوة وقرص أدوية خاصة لعلاج الأمراض المزمنة "السكر-الضغط-القلب) البعض منها خاصة بالتأمين الصحي ومحظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية وأخرى أدوية مهربة جمركياً غير خاضعة لأي تحليل طبي من قبل الجهات المعنية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.