بعملات محلية وأجنبية.. ضبط تاجر عملة بنصف مليون جنيه بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

الواقعة بدأت حال مرور قوة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص؛ مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال استقلاله سيارة وبحوزته 15,675 ألف دولار أمريكي، 200 يورو، 344,900 ألف جنيه مصري هاتف محمول".

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.