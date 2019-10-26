أخبار مصر | ضبط 29 صنفًا من الأدوية مجهولة المصدر بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 29 صنفًا من الأدوية مجهولة المصدر بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتورة ألفت السيد، مدير عام إدارة الصيدلة بالقليوبية، والدكتورة فيفيان هنري، مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالقليوبية، وبالتعاون مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بشبرا الخيمة بحملة على عدد من الصيدليات الأهلية وذلك لمتابعة سوق الدواء والصيدليات وقد أسفرت الحملة عن التالي:-

1_ ضبط 6 أصناف من أدوية تؤثر على الحالة النفسية والعصبية في صورة أقراص ممنوع تداولها بالصيدليات العامة بدون وجود فواتير خاصة بها.

2_ ضبط 23 صنف من أدوية مهربة مجهولة المصدر والتركيب غير مسجلة بوزارة الصحة

منها:

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1- أقراص بكمية 699 قرص

2- أكياس بكمية 24 كيس

3- چيل عبارة عن 5عبوات و4 اكياس

4- نقط بكمية 3 عبوات

5- سبراي بكمية 3عبوات

6- سائل بكمية 2عبوة

7- على هيئة لبان بكمية 40 قطعة

8- على هيئة دهان بكمية 22 أنبوبة

كلها ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، هذا وقد تم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على الجهات المختصة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبيه والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الحملات على المؤسسات الصيدلية لمنع الغش التجاري وضبط سوق الدواء .

