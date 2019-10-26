أخبار مصر | مستشفى 57357 تشارك بأبحاث ودراسات جديدة بمؤتمر دولي لطب الأورام بفرنسا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى 57357 تشارك بأبحاث ودراسات جديدة بمؤتمر دولي لطب الأورام بفرنسا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، في المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لطب أورام الأطفال، بفرنسا، والمنعقد الفترة الحالية، بوفد يضم نخبة من الأساتذة والأطباء والمتخصصين في طب الأورام والمجالات المتعلقة بها.

وقال الدكتور محمد صدقي، استشاري أورام الأطفال بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، إن المؤتمر الدولي لطب أورام الأطفال، يضم أكثر من 3 آلاف شخص، ممثلين من كافة دول العالم، من قارات أمريكا، وأوروبا، وأفريقيا، وأسيا، وإستراليا، ويشمل كافة المجالات في الأورام، ومنها أمراض الدم والأورام الصلبة والمخ والأعصاب، كما يضم كافة المتعاملين مع المرض من أطباء، وصيادلة، وتمريض، وطب نفسي، والخدمات الاجتماعية، وكفاءة الحياة، ويناقش كل منهم الأبحاث والدراسات الخاصة بهم، وبحضور مئات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية من دول العالم.

ويعرض "صدقي" ورقة البحثية عبارة عن دراسة شدة الإصابة الرئوية في مرض "لانغرهانز" خلايا كثرة المنسجات وتأثيرها علي نتائج المرض، وتوصل بحثه الذي أعده ضمن فريق متخصص، إلي أن تقييم شدة المرض عن طريق الأشعة المقطعية الدقيقة، يؤدي إلي دقة التشخيص وتحديد العلاج المناسب، وتم إعداد البحث بهدف زيادة نسب شفاء المرض، وأسبابه هي مشاهدة نتائج مختلفة باختلاف درجة شدة المرض، والتي تؤثر علي دقة التشخيص وتحديد العلاج اللازم، وبالتالي وجب دراسة تلك المشاهدة وتحليلها.

وأضاف صدقي، يفيد البحث البشرية بصفة عامة، ومرضي "لانغرهانز" بصفة خاصة فائدة جمة، حيث أن الأعداد التي يتم علاجها في 57357 بالطرق الحديثة التي توفرها المستشفي، تساعد علي تحسن النتائج وكشف الستار عن الكثير من النقاط المبهمة في تاريخ الطب، وذلك في وقت قصير، نظرا لندرة المرض ولزوم الانتظار لفترات طويلة، وتجميع حالات من مختلف أنحاء العالم للوصول للنتائج التي توصلنا إليها.

Advertisements

وأكد قائلا: نحن بلا مبالغة نشارك في كتابة تاريخ الطب الحديث، فمستشفي ٥٧ صرح عظيم في مختلف التخصصات، كفاءة بشرية علي أعلي مستوي من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وموظفين، وخلفهم إدارة رشيدة طموحة مساندة وناجحة، فالكل يشارك في موقعه، ويكمل الآخر في سبيل الهدف الأسمي، وهو "طفولة بلا سرطان".

ومن خلال هذا المؤتمر الدولي، يتم نقل الخبرات العالمية من وإلى المستشفي، من خلال العمل الدؤوب الذكي لنشر النتائج الخاصة بالتجارب، والتي تلفت نظر المجتمع العلمي الدولي، فيدعوا خبراء 57 لعرض نتائجهم ومناقشتهم فيها، وهذا الآلية فيها كل النفع لتبادل الخبرات والنقد الذاتي للتقدم إلى الأمام، من خلال التجارب المحلية التي تدعوهم لتطوير نظم العلاج، طبقا لتحليل هذا الكيان العملاق، ودون الانتظار للتقيد فقط بنتائج الغير.

ويتم عرض تلك التجربة عالميا من خلال المؤتمرات والنشر الدولي، مما يدعوا العالم كله لمخاطبة هذا الصرح ولمشاركة في للعمل العلمي، في سبيل مصلحة طفل السرطان في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن الجمعية العالمية لطب أورام الأطفال، نظمت مؤتمرها السابق في القاهرة، شهر مارس الماضي، بالتعاون مع مستشفى 57357، بعدد كبير من الأبحاث، وسط حضور أفريقي مكثف، وممثلين عن 33 دولة، وناقش عددا من الموضوعات الهامة في مجال أورام الأطفال، ويعقد هذا المؤتمر مرتين سنويا، كل منها في قارة مختلفة من العالم.