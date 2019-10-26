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مصر | "سحب رخصة السلاح وغلق المحلات".. اعرف دور أجهزة الدولة خلال حالة الطوارئ

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سحب رخصة السلاح وغلق المحلات".. اعرف دور أجهزة الدولة خلال حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"حالة الطوارئ"، كلمة تجعل المواطنون يشعرون بالفزع، رغم أنهم لا يعلمون المفهوم الصحيح والقانوني لحالة الطوارئ، "الخليج 365" حرصت على توضيح واستعراض كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بحالات الطوارئ، فضلًا عن عرض السلطات التي يمنحها القانون لأجهزة الدولة ورئيس الجمهورية، في ضوء مهامه المنصوص عليها بالدستور.

من جهته، قال حسام الجعفري المستشار والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إعلان حالة الطوارئ يلزم المواطنين بتحديد مكان الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية مهام رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ والتي تستمر لمدة 3 أشهر، وفقًا لما أوضحه "الجعفري"، وجاءت كالتالي:

1- حق أجهزة الدولة في مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرة المسيء منها وإغلاق أماكن طباعتها.


2- الحكومة لها الحق في تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها في الوقت الذي يتضمن عليه الإعلان الرئاسي.

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3- خلال حالة الطوارئ يتم فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.


4- للسلطة حق سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.


5- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تمام الساعة الواحدة صباح غد الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، وتضمن القرار، أنَّ تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل القرار الذي حمل 555 لسنة 2019.

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