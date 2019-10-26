مصر | تأجيل دعوى وقف اتفاقية دخول اللاجئين لمصر إلى ٢٣ نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى وقف اتفاقية دخول اللاجئين لمصر إلى ٢٣ نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية لجلسة ٢٣ نوفمبر المقبل

اختصمت الدعوى رقم ٤٤٥٩ لسنة ٧١ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذكرت أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

وأضافت الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، فضلًا على أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.