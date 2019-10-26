شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: التقرير السنوي لـ«الأعلى للإعلام» خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الكاتب والصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة المكلفة بإعداد التقرير السنوى للمجلس بدأت مراجعته بشكل نهائى، على أن تنتهى منه تمامًا خلال أسبوعين تمهيدًا لعرضه على كل أعضاء المجلس لدراسته والموافقة عليه.

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أضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه عقب موافقة المجلس عليه سيتم إقراره وإعلانه لوسائل الإعلام وإرسال نسخ منه لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان مثلما فعل المجلس فى تقريره السنوى الأول.

وأوضح رئيس «الأعلى للإعلام» أن التقرير تضمن دور المجلس فى إتاحة مزيد من الانفتاح وإعطاء الفرصة للرأى والرأى الآخر، وأيضًا تحدث عن أهمية وجود معارضة مشروعة لصالح الوطن والتى تمثل مطلبًا أساسيًا هو تعزيز حرية الرأى والتعبير والاطمئنان إلى أن الأوضاع فى مصر راسخة.

وعن موقف وسائل التواصل الاجتماعى فى التقرير، قال مكرم: «مازلنا لم نتوافق، كمجتمع وكدولة وكمؤسسات مجتمع مدنى، على دورها الإعلامى، ولكن الجميع توافق على أن وسائل التواصل الاجتماعى لا تصلح كمصادر للأخبار ولابد من التأكد من صحتها مع التصدى للشائعات التى تهدد أمن واستقرار الوطن وهذا يكاد يكون الموقف الأساسى المتفق عليه».