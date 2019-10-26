شكرا لقرائتكم خبر عن «طلعت» يكشف استعدادات المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن العمل يجري على قدم وساق استعدادًا لبدء فعاليات مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019.

أضاف «طلعت»، خلال حواره مع قناة «TeN»، السبت، أن المؤتمر يعقد لأول مرة منذ 20 عامًا خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، وسيكون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وزير الاتصالات أن عقد هذا المؤتمر في مصر جاء تلبية لدعوة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2016.