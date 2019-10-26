شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يطمئن من المحافظين على إجراءات مواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء السبت، عدة اتصالات بعدد من المحافظين، خاصة المحافظات المحتمل سقوط الأمطار بها، لمراجعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة لسلامة وأمن المواطنين بالمحافظات.

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ووجه «شعراوى» غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والقوات المسلحة وإدارات المرور وكل الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة، والتأكيد على رفع درجة الاستعداد لمنع حدوث كوارث في المناطق الساخنة.

وقامت غرفة عمليات الوزارة، صباح السبت، برصد ومتابعة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الخفيفة المتقطعة على بعض المحافظات، والتأكيد على المحافظات والأحياء التي تواجه أحوال طقس متغيرة بالاستعدادات وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مشكلة من تراكم المياه تؤدى لإعاقة الحركة المرورية وحركة السير.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، استقرار حالة الطقس والاستعداد التام لمواجهة أي طوارئ خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة، ورفع كفاءة جميع محطات الصرف على مستوى المحافظات التي تعمل بكامل طاقتها، والاستعداد الفني الكامل لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات.