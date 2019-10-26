شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: آبي أحمد حصل على جائزة نوبل «لكي يحرم المصريين من المياه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تهنئة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بفوزه بجائزة نوبل للسلام، معتبرًا أنه حصل عليها كدعم «لكي يحرم المصريين من حقهم في مياه نهر النيل».

قال «عاشور»، في المؤتمر الصحفي لاجتماع المكتب الدائم الاستثنائي لاتحاد المحامين العرب، السبت: «لا نهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل التي أخذها كدعم من أجل أن يحرم الشعب المصري من حقه في الحياة، ومنع 40% من المياه عن الشعب المصري، علينا أن نتخذ كل السبل لمواجهة العدوان».

من جهة أخرى، اعتبر «عاشور» أن «تركيا هي ذيل الاستعمار العالمي كله، فكل أوروبا متواطئة مع تركيا، وأمريكا وكذلك الكثير من حكامنا، ولا نعرف الالتفاف، فما تفعله تركيا (في سوريا) عدوان صهيوني، وباسم اتحاد المحامين العرب أدعو إلى مقاطعة السياحة التركية، وعلينا أن نتدارس السبل لكي نفضح هذا العدوان».