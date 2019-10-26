شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 28 مدرسة بتكلفة 50 مليون جنيه في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، طرح 28 مدرسة من مدارس التعليم العام والفني بالمحافظة من قبل هيئة الأبنية التعليمية للبدء في تأهيلها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 بتكلفة 50 مليون جنيه.

Advertisements

وقال وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم خلال عطلة الإجازة الصيفية الانتهاء من إعادة تأهيل عدد من مدارس التعليم العام والفني بتكلفة وصلت إلى 18.5 مليون جنيه، وتم تشغيلها قبل بدء العام الدراسي الحالي 2019 / 2020.

وأضاف أنه سيتم توجيه مشروع رأس المال الخاص بالتعليم الفني لتصنيع 6200 مقعد دراسي لسد العجز بمدارس التعليم العام والفني على مستوى المحافظة، وكذلك تصنيع عدد من المقاعد والمناضد الخاصة بمرحلة رياض الأطفال.

كان «الفيومي» عقد اجتماعًا مع مسؤولي العملية التعليمية بحضور مدير عام التعليم العام ومدير الشؤون المالية والإدارية ومدير إدارة التربية الخاصة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير إدارة التوجيه الفني ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، لمناقشة بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 والنظر في مناقشة إعادة تأهيل مدارس التعليم العام والفني.