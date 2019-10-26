شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبة القصابين»: انخفاض أسعار اللحوم 10%.. والكيلو يتراوح بين 80 و140 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم تراجعت بسبب حالة الركود الشديدة في السوق، وإن الدولة تدخلت بقوة في الآونة الأخيرة وجلبت عجولًا حية من السودان والبرازيل، ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وأضاف، في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، السبت، أن «القاهرة والجيزة ليستا من المحافظات المنتجة للحوم، بل يأتي لها وارد من الأرياف، واللحوم السودانية والبرازيلية المستوردة أسعارها من 80 إلى 100 جنيه، بينما اللحوم المحلية سعرها من 120 إلى 140 جنيهًا، ونسبة الانخفاض في الأسعار 10%».

تابع «عبدالباسط»: «للحفاظ على استقرار سوق اللحوم لابد من التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية بالنسبة للأعلاف والذرة حتى يمكن التحكم في الأسعار».