شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبة الدواجن»: وصلنا للاكتفاء الذاتي.. وكيلو «الفراخ» بـ25 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح السيد، عضو شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار كيلو الدواجن سجلت 18 جنيهًا في المزارع، معتبرًا ذلك «إنجازًا غير مسبوق».

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أضاف «السيد» في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، السبت، أن العمل يتم وفقًا للعرض والطلب، مؤكدًا: «وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي لصناعة الدواجن».

تابع: «القرارات الحكيمة للقيادة السياسية مثل وقف استيراد الدواجن وتشجيع المنتج المحلي والتصدير، تعد إنجازًا لم يحدث منذ عام 2006».

مضى قائلًا: «لا يعقل أن يتحكم في السوق بعض الأشخاص فيمكنهم زيادة الأسعار»، مشيرًا إلى أن سعر الدواجن في الأسواق وصل إلى 25 جنيهًا للكيلو.