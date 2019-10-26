شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مصر تسخر كل الإمكانيات لاستقطاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر غنية بالثقافة والحضارة، موضحا اهتمام الوزارة بالطلاب الوافدين بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون مصر قبلة التعليم للجميع خاصة ان مصر تسخر كل الإمكانيات في هذا الشأن لاستقطاب الطلاب الوافدين من جميع دول العالم.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في احتفالية وزارة التعليم العالي ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠، للطلاب الوافدين الجدد هذا العام بمحكي قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، اليوم السبت، أن وزارة التعليم العالي، بدأت في تحسين البيئة التعليمية للطلاب الوافدين بجميع الوسائل، قائلاً "علي سبيل المثال على مستوي الادارة المركزية للوافدين تذليل كافة العقبات أمام الطلاب كالرعاية الصحية وتذاكر السفر وتجديد الإقامة.

Advertisements

وتابع وزير التعليم العالي، أنه تم تدشين تطبيق "ادرس في مصر" باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل كافة المعلومات للطالب الوافد كخريطة معرفية حول الجامعات في مصر وكلياتهم وبرامجها الدراسية، ناصحا الطلاب بالانتظام في دراستهم وأن ينهلوا من العلم إلى جانب الاستمتاع بالأماكن السياحية أثناء تواجدها علي أرض مصر، وأن شاء الله كل طالب بيدرس في مصر يكون سفير لمصر في بلده".