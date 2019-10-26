شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 51 أسرة من سكان منطقة المدابغ لوحدات بديلة بالأسمرات و6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة القاهرة، أعمال تطوير منطقة المدابغ بمصر القديمة، المحيطة بسور مجرى العيون، ضمن خطة اخلاء المنطقة بالكامل، حيث تم استكمال نقل الأسر قاطنى منطقة عزبة المدابغ، وتسكينهم فى مساكن بديلة.

وأكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل 51 أسرة مؤخرا، كانوا يسكنوا بشكل مؤقت فى مركز شباب عين الصيرة بمصر القديمة، وتم حل مشكلتهم بعد أعمال الحصر.

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وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم نقل وتسكين 21 أسرة من الأسر المذكورة بمدينة الأسمرات، ونقل وتسكين 30 أسرة بمساكن بديلة بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه جارى استكمال أعمال التطوير بالمنطقة، ضمن خطة تطوير العشوائيات.

يذكر أنه تم الانتهاء من إزالة ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية والبدء فى تطوير المنطقة لتكون نموذج للجذب السياحى، ويتم تحويل شكل المنطقة بالكامل وتطوير السور واضاءته بالليزر واستكمال الأجزاء المهدمة به بالخدع البصرية لينقل المنطقة نقله حضارية كبيرة تنعكس على السياحة والاستثمار.