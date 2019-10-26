شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين العدوان التركى على سوريا..وقطر تعتبره حقها فى الدفاع الشرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاجتماعات التحضيرية لقمة دول عدم الانحياز المنعقدة حاليا فى "باكو" عاصمة أذربيجان شهدت سجالا ونقاشا مطولا حول الفقرة الخاصة بإدانة العدوان التركى على سوريا حيث شدد وفد مصر على إدانة هذا العدوان ووصفه بأنه "انتهاك لسيادة دولة عضوة فى حركة عدم الانحياز وخرقا لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولى بما يستوجب الاستنكار والإدانة الشديدة من جانب حركة عدم الانحياز والمجتمع الدولي".

وعلمت الوكالة، أن وفد قطر دافع عن العدوان التركى على سوريا ووصفه بأنه "ممارسة لحق الدفاع الشرعى عن النفس" وهو النهج الذى تبناه أيضا وفود من باكستان وماليزيا وزامبيا .

وعلمت الوكالة أن الوفد المصرى خلال تلك الاجتماعات رفض أن تتحدث تركيا كدولة مدعوة أمام القمة باعتبارها دولة معتدية على إحدى دول الحركة.