شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشهد ختام فعاليات المهرجان الثاني للخيول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، السبت، ختام فعاليات المهرجان الثانى لمسابقة جمال الخيول العربية والفروسية الشعبية في مدينة شبين الكوم، الذي نظمته جمعية مُربّي الخيول العربية.

Advertisements

وأشاد محافظ المنوفية بتنظيم هذا المهرجان على أرض المنوفية، مؤكدًا أن المهرجان يمثل حدثاً رياضياً متميزاً لكل محبى هواة اقتناء الخيول بالمحافظة، موجهاً الشكر للقائمين على التنظيم والإعداد الجيد وخروجه بالشكل المشرف للمحافظة.

وفى نهاية الحفل، كرّم محافظ المنوفية عددًا من حكام الفروسية الشعبية لآداب الخيل واللجنة المنظمة، كما قدمت جمعية الخيول العربية درع المهرجان لمحافظ المنوفية تقديرًا وعرفانًا بمجهوداته.

وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة وفود من محافظة المنوفية وعدة محافظات أخرى من وجه بحري، وأكثر من 100 حصان في اليوم الأول لاستعراض جمال الخيول العربية، ومشاركة 19 حصانًا في اليوم الثانى بمسابقة آداب الخيول.