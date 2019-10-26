شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: مكافأة لأسرة مواطن متوفى في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطنة «س. م.أ» لمعرفة ما إذا كان لزوجها «م.ج.أ»، الذي كان يعمل في إيطاليا وتوفي في 6 مارس 2015، مستحقات تأمينية من عدمه، حيث إنها تقيم في مصر وليس لديها أي وسيلة تواصل مع السلطات الإيطالية.

وقال الوزير إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي، أشار المستشار العمالى بميلانو، عزت عمران، إلى أنه تواصل على الفور مع هيئة التأمينات الإيطالية، وتم بحث ملف المواطن التأميني، وكانت الإفادة بأنه لم يكن منتظمًا في سداد الأقساط التأمينية المطلوبة، ولم يصل للحد الأدنى من الأقساط التأمينية، ونتيجة لذلك فالأسرة لا تستحق معاشاً.

أضاف: «توصلنا مرة أخرى مع هيئة التأمينات الإيطالية إلى أن المواطن رغم أنه كان غير منتظم في سداد الأقساط التأمينية فإنه خضع للتأمينات بعد عام 1996، لذلك فإن الأسرة تستحق مكافأة تصرف للأسرة لمرة واحدة، وعليه تواصل مكتب التمثيل العمال بميلانو مع الزوجة في مصر وأبلغها بالمستندات المطلوبة لصرف المكافأة».