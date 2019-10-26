شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتابع تصريف مياه السيول في قرية الجزائر بالإسكندرية فجرًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، فجر السبت، قرية الجزائر في المنطقة الجنوبية بمحافظة الإسكندرية، التي تضررت من الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

رافق الوزير في الجولة التفقدية اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، والدكتور إبراهيم عبدالمنعم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، والمهندس السيد ريان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع غرب، والمهندس جويدة على سليمان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، لمتابعة الموقف.

وأمر وزير الري بتصريف مياه الصرف الزراعي عن طريق قطع الجسر الرابط بين المصرف وترعة دليل مريوط، كما أمر بإيقاف محطة مياه الكيلو 40، لتخفيف الحمل على شبكات الصرف الصحي.

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كما تم فتح مصرف تعمير الصحاري على ترعة دليل مريوط لصرف المياه، وإزالة جزء من الجسر لتوجيه المياه نحو ترعة بهيج لعمل تحويلة لمسار المياه لتسهيل توصيلها .

وتم التوجه لرافع المنطقة الحرة لتفقد حالة الرافع ومعاينة عداد الضغط والتأكد من منسوب الخزانات لتأمين توصيل المياه لمدينة برج العرب.

وتم وضع سيناريو عاجل لكيفية عمل مناورة سريعة من خلال إدارة المحابس بشركة مياه الإسكندرية لتحويل المياه من محطات المدينة وتوصيلها لرافع برج العرب.

ويتفقد فريق العمل أحوال رافع برج العرب، وفي انتظار التأكد من وصول المياه الرافع لتغذية جميع المناطق المتأثرة بانقطاع المياه نتيجة توقف رافع الكيلو ٤٠.

ومن جانب آخر، قامت شركة مياه الإسكندرية بتوصيل سيارات للمياه لمستشفى برج العرب الجامعي الأورام ومستشفى برج العرب الجديدة، علاوة على توصيل المياه عبر الشبكات لمستشفى العامرية العام ومستشفى الهلال الأحمر.

اعادة مياه الشرب لقرية الجزائر بعد زيارة خاطفة لوزير الرى

اعادة مياه الشرب لقرية الجزائر بعد زيارة خاطفة لوزير الرى

اعادة مياه الشرب لقرية الجزائر بعد زيارة خاطفة لوزير الرى

اعادة مياه الشرب لقرية الجزائر بعد زيارة خاطفة لوزير الرى