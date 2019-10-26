الخليج 365.. السيسى يشدد على أولوية الاستثمارات الموفرة لفرص العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الرئيس يوجه بتفعيل دور الصندوق السيادى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.. ويشدد على أولوية الاستثمارات الموفرة لفرص عمل جديدة للمواطنين.. وبمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع فى استخدام النظم الإلكترونية

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