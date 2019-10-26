شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إحالة خطيبين بالقاهرة والجيزة إلى وظيفة باحث دعوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، وقف خطيبين عن ممارسة الخطابة بأوقاف القاهرة والجيزة وتحويلهما إلى باحثى دعوة ومنعهما من ممارسة الخطابة مرة أخرى.

وشمل القرار إحالة عبد الله عبد المعطى محمد، إمام مسجد تقوى القلوب بالتجمع الخامس بمديرية أوقاف القاهرة ، وخلف أحمد عبد الله عبد الرحمن وشهرته خلف مسعود إمام وخطيب بأوقاف الجيزة إلى وظيفة باحث دعوة لصالح العمل، مع التأكيد على عدم تمكين أي منهما من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها تحت أي مسمى لا تطوعا ولا غيره وإحالة من يخالف ذلك للمساءلة .

Advertisements

قالت وزارة الاوقاف، فى بيان لها، إن القرار جاء بناء على مذكرتي مديرية أوقاف القاهرة والجيزة والمرفوعة لمعالي وزير الأوقاف من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات.

فيما أكدت مصادر، قيام المحالين بمخالفة المنهج الدعوى للوزارة ومناصرة تيار سياسى وفكر الجماعات، ومخالفة سياسة الوزارة.