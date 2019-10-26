شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تشارك فى مشروع الاتحاد الأوروبى لتعليم أبناء اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بفريق عمل المشروع الأوروبى الخاص ببرنامج اللاجئين، الذى يستهدف الحصول على شهادة تدريس اللاجئين للمعلمين المصريين والأجانب من خلال التعلم المدمج والممول من الاتحاد الأوروبى بالشراكة مع جامعة فريدريك بقبرص وجامعة كريت باليونان وجامعة باث سبا بالمملكة المتحدة وعدد من الجامعات المصرية، ويأتى ذلك فى إطار متابعة الجامعة لبرامج الاتحاد الأوروبى والحرص على الاستفادة منها وتعظيم دورها داخل الجامعة Advertisements وناقش الاجتماع ترتيبات ورشة العمل المزمع عقدها باثينا اليونان للتدريب على أحدث وسائل تأهيل معلمى اللاجئين والتى تهدف إلى تدريب 500 معلم بجمهورية مصر العربية. ومن المقرر أن يشارك فى ورشة العمل لتدريب المدربين دكتور محمد منصور سعد فرج، بكلية العلوم - مسؤول التعاون الدولى وبرامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى للجامعة، ودكتور سعيد دسوقى الأستاذ بكلية العلوم والمدير التنفيذى للمشروع، ودكتور حمدى أحمد طه المدرس بكلية التربية عضو فريق العمل بالمشروع.

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